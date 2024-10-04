Мария Багреева: на портале поставщиков работает 350 тыс. предпринимателей

Количество предпринимателей, работающих на портале поставщиков Москвы, достигло 350 тыс., из них около 90% представляют малый и средний бизнес, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента эконмической политики и развития города Мария Багреева.
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