О сбежавшем от Путина

Темы дняПолитикаО сбежавшем от ПутинаЕщё один видный деятель российской оппозиции выбрал свободу, по недоброй русской традиции, перебежав к ворогу.Вернуться к статье1810НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьолег ОнищенкоАвтор явно не в курсе современных реалий: какая нафиг демократия в современном то мире? Всё и везде подчинено либо сверх идее, либо сверх деньгам.... Простым смертным там нет местаММарияВерно. Демократия - это власть денег под названием "выборы". Это же просто бред собачий, сделать выбор между людьми, которых не знаешь, а судишь о них по пиару. Вот и выбираем на свою шею Ельциных. В моём городе 100% мэров, сразу после срока, отбывают на ПМЖ за рубеж. А кто не успел смыться - сидят за хищения. Вот какие кадры мы сами себе выбирали.ИИринаИх захваченных врагами коммунистов республик СССР ,они создали такие Государства ,из которых они сами разбегаются .СГСергей Гре_вАвтор явно курить какой-то кизяк.. Пусть он прочтет заметку про укробабушку, которая пыталась "скрыться от Путина в колодце". Может ему станет легче - их уже трое - автор, беженец и бабушка ..Елена МамоноваВесёлая компания!Татьяна БраунНеееет, кизяку слабовато так мозги завернуть.Виктор РыбаковА может,младшего Гудкова подбросили туда для бурления,как брикет дрожжей в сортир?Валентина ЛТакой ангел покинул Россию ай-ай, как жить дальше?, автор не в своём уме что ли?VGVasily GolovДжо! Как быть с правами человека и режима маккартизма с ВНУТРЕННИМИ ТЕРРОРИСТАМИ в США?Арестовали террористов и им грозит большой по российским меркам срок в тюрьме.Вы превратили белый расизм в черный.Владимир УшкалДа всех родившихся от ГОСДУМы отправить на "Митино" там им место тварям, как думщик так предатель куда Бастрыкин смотрит? Или он еще не отрезвел от чеченско-дагестанского воров!Андрей ДоронкинКто такой Гудков? Курбский хотя бы из Рюриковичей и полководец. С ним и царю не зазорно переписываться несмотря на разногласия. А этот кто такой и что для страны сделал?Михаил АндреевАффтор же напЕйсал ,,.....видный деятель российской оппозиции..,, )))) понЯли ,,ВИДНЫЙ,, )))))OPOleg PomoshnikovГудков свой для автора. А не этот ли Гудков гудел-призывал в сенате США к ужесточению санкций против России? Это конкретная вражина.Нашел умеренного ,да еще этого мусорщика с князем сравнил.Михаил АндреевДык для аффтара он кореш )))))Valentina Fortunakrysy pobezali.gudkov iuda.АлинаА почему на Украину,а не в Британию,где купил себе хоромы ? Рыльце в пушку,поэтому и бегут,знают,что рано или поздно предательство раскроется.САСергей АлбуковГалина СмирноваТо бишь, Злой Терран ждет, когда уже все крысы благополучно убегут на сытый Запад? репрессии жгут напалмом)))Комментировать
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