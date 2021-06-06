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О сбежавшем от Путина

О сбежавшем от Путина

Ещё один видный деятель российской оппозиции выбрал свободу, по недоброй русской традиции, перебежав к ворогу.

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олег Онищенко
Автор явно не в курсе современных реалий: какая нафиг демократия в современном то мире? Всё и везде подчинено либо сверх идее, либо сверх деньгам.... Простым смертным там нет места
Мария
Верно. Демократия - это власть денег под названием "выборы". Это же просто бред собачий, сделать выбор между людьми, которых не знаешь, а судишь о них по пиару. Вот и выбираем на свою шею Ельциных. В моём городе 100% мэров, сразу после срока, отбывают на ПМЖ за рубеж. А кто не успел смыться - сидят за хищения. Вот какие кадры мы сами себе выбирали.
Ирина
Их захваченных врагами коммунистов республик СССР ,они создали такие Государства ,из которых они сами разбегаются .
Сергей Гре_в
Автор явно курить какой-то кизяк.. Пусть он прочтет заметку про укробабушку, которая пыталась "скрыться от Путина в колодце". Может ему станет легче - их уже трое - автор, беженец и бабушка ..
Елена Мамонова
Весёлая компания!
Татьяна Браун
Неееет, кизяку слабовато так мозги завернуть.
Виктор Рыбаков
А может,младшего Гудкова подбросили туда для бурления,как брикет дрожжей в сортир?
Валентина Л
Такой ангел покинул Россию ай-ай, как жить дальше?, автор не в своём уме что ли?
Vasily Golov
Джо! Как быть с правами человека и режима маккартизма с ВНУТРЕННИМИ ТЕРРОРИСТАМИ в США?Арестовали террористов и им грозит большой по российским меркам срок в тюрьме.Вы превратили белый расизм в черный.
Владимир Ушкал
Да всех родившихся от ГОСДУМы отправить на "Митино" там им место тварям, как думщик так предатель куда Бастрыкин смотрит? Или он еще не отрезвел от чеченско-дагестанского воров!
Андрей Доронкин
Кто такой Гудков? Курбский хотя бы из Рюриковичей и полководец. С ним и царю не зазорно переписываться несмотря на разногласия. А этот кто такой и что для страны сделал?
Михаил Андреев
Аффтор же напЕйсал ,,.....видный деятель российской оппозиции..,, )))) понЯли ,,ВИДНЫЙ,, )))))
Oleg Pomoshnikov
Гудков свой для автора. А не этот ли Гудков гудел-призывал в сенате США к ужесточению санкций против России? Это конкретная вражина.Нашел умеренного ,да еще этого мусорщика с князем сравнил.
Михаил Андреев
Дык для аффтара он кореш )))))
Valentina Fortuna
krysy pobezali.gudkov iuda.
Алина
А почему на Украину,а не в Британию,где купил себе хоромы ? Рыльце в пушку,поэтому и бегут,знают,что рано или поздно предательство раскроется.
Сергей Албуков
Галина Смирнова
То бишь, Злой Терран ждет, когда уже все крысы благополучно убегут на сытый Запад? репрессии жгут напалмом)))

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