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Яровая: проведение плановых выездных диспансеризаций в школах ДВ станет госгарантией здоровья детей 

Яровая: проведение плановых выездных диспансеризаций в школах ДВ станет госгарантией здоровья детей 

Внедрение плановых выездных диспансеризаций в школах Дальнего Востока обеспечит охват всех учащихся и станет большой государственной гарантией для детей, заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая на сессии «Здоровьесбережение на Дальнем Востоке: инновации арктической медицины» Восточного экономического форума.

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