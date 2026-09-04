Яровая: проведение плановых выездных диспансеризаций в школах ДВ станет госгарантией здоровья детей 

Внедрение плановых выездных диспансеризаций в школах Дальнего Востока обеспечит охват всех учащихся и станет большой государственной гарантией для детей, заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая на сессии «Здоровьесбережение на Дальнем Востоке: инновации арктической медицины» Восточного экономического форума.