Синдром Вилдерса: правительство Голландии торопится успеть передать Украине F-16

Ещё один подвох вслед за задержкой американского финансирования поджидает Украину и в Европе. Вот незадача, но в одной из стран-участниц программы F-16 разразился правительственный кризис, и теперь самолеты, ПВО и даже обещанные 2 млрд долларов могут «накрыться медным тазом».
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