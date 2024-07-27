Трамп: США переживают ужасные времена из-за Байдена

Бывший президент США и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что Соединенные Штаты переживают ужасные времена из-за действующего президента США Джо Байдена.
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