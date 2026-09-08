Новая выставка «День языков народов России» открылась в центрах госуслуг «Мои документы»

В центрах госуслуг «Мои документы» начала работу выставка «День языков народов России». Экспозицию посвятили языковому разнообразию страны и подготовили в рамках Года единства народов России.
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