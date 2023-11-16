На Ямале стартовал конкурс для педагогов «Человек Года знаний»

Ноябрьские педагоги могут принять участие в окружном конкурсе «Человек Года знаний». О профессиональных достижениях расскажут: учителя начальных классов, преподаватели дополнительного и профессионального образования, воспитатели детских садов, классные руководители, мастера производственного обучения.
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