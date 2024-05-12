Пушилин: Зеленский и Порошенко являются военными преступниками

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, бывший глава государства Петр Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности.
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