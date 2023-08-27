Спички - не игрушка

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  • Авас Анекак
    да что тут сиськи мятьРоссия отказалась...
  • Леонид Попивняк
    .....)))))....что гейропа , что пиндостан.....уж не маленькие)))).......и хрен пососёте.....))))))))Россия отказалась...
  • Vasily Golov
    Не нежнее,а гуманнее.Развалили СССР,пусть начинают с Россией. Доктрина американская гласит,что Россия враг №2.Мы гума...Граждане русские!...

Россия отказалась выполнять ультиматум США — военный блок «анти-НАТО» у границ Америки. Ответ дали в Комитете по обороне

Россия отказалась выполнять ультиматум США — военный блок «анти-НАТО» у границ Америки. Ответ дали в Комитете по обороне

Глава Комитета по обороне и безопасности при Совете Федерации Виктор Бондарев дал официальный ответ на ультиматум США.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
&quot;Да как она, Россия, смеет???!&quot;. Ребяты-НАТы! Идите НАХН!!!
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7 час.
Леонид Попивняк
.....)))))....что гейропа , что пиндостан.....уж не маленькие)))).......и хрен пососёте.....))))))))
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4 час.
Авас Анекак
да что тут сиськи мять
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2 час.

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