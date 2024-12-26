Бессараб: бюджетникам с 1 января проиндексируют зарплаты на 13,2%

Работникам бюджетных организаций с 1 января 2025 года проиндексируют зарплаты на 13,2%. Об этом aif.ru заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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