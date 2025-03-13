Банки оценили вероятность оттока вкладчиков, ЦБ решил проблему 100% ставок по ипотеке. Обзор Банки.ру

Примерно три четверти крупных российских банков (76,8%) не ожидают оттока средств вкладчиков в случае резкого снижения ставки ЦБ — вероятность такого развития событий они считают низкой или очень низкой, показало совместное исследование рейтингового агентства НКР и группы компаний «Б1», результаты которого приводит РБК.
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