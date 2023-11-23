Обновление 1.0.4 для ремейка Front Mission 2 изменяет баланс сложности, исправляет вн...

Обновление 1.0.4 для ремейка Front Mission 2 изменяет баланс сложности, исправляет внутриигровые ролики и другоеПосле обещанных улучшений Front Mission 2: Remake компания Forever Entertainment подтвердила, что обновление версии 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)