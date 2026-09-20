Турция и Саудовская Аравия координируют действия из-за атак хуситов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара координирует действия с Эр-Риядом на фоне атак движения «Ансар Аллах» (хуситов) на территорию и инфраструктуру Саудовской Аравии.
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