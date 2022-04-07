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Эдуард Басурин: войска ДНР взяли под контроль около 60% территории Донецкой области

Эдуард Басурин: войска ДНР взяли под контроль около 60% территории Донецкой области

Войска ДНР взяли под свой контроль порядка 60% территории Донецкой области. Соответствующую информацию озвучил спикер Народной милиции республики Эдуард Басурин.

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