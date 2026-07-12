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Босс «Рейсинг Буллз»: «Команде надо отделиться от аудитории «Ред Булл», найти свою нишу. Мы единственные, кто активно привлекает фанатов-зумеров»

Исполнительный директор « Рейсинг Буллз » Петер Байер рассказал о целях команды и поиске аудитории, отличной от фанбазы « Ред Булл ».

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