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ФедералПресс

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Путин: каждый удар по территории России получит многократно усиленный отпор

Путин: каждый удар по территории России получит многократно усиленный отпор

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в ходе посещения экспозиции Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» сделал резонансное заявление относительно тактики реагирования на вооруженные атаки по российской территории.

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