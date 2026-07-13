Путин: каждый удар по территории России получит многократно усиленный отпор

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в ходе посещения экспозиции Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» сделал резонансное заявление относительно тактики реагирования на вооруженные атаки по российской территории.
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