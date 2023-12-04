Филипп Киркоров поделился шокирующей историей о том, как он принимал роды в автобусе

Артист рассказал, что однажды где-то под Чебоксарами ему пришлось принять роды в автобусеИнтернет-издание "Super" со ссылкой на Филиппа Киркорова пишет о том, что десятки лет назад неподалёку от Чебоксар с ним произошла довольна необычная история.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии