Филипп Киркоров поделился шокирующей историей о том, как он принимал роды в автобусе

Артист рассказал, что однажды где-то под Чебоксарами ему пришлось принять роды в автобусеИнтернет-издание "Super" со ссылкой на Филиппа Киркорова пишет о том, что десятки лет назад неподалёку от Чебоксар с ним произошла довольна необычная история.