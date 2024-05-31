Классификация, симптомы, причины и лечение подкожного клеща у собак

Вы замечали на коже своей собаки ранки, выпадение шерсти в местах поражения и отмечали, что животное постоянно чешется и вообще, ведёт себя беспокойно? Скорее всего, ваш питомец стал жертвой демодекса – подкожного клеща, который паразитирует и выделением продуктов своей жизнедеятельности вызывает аллергические реакции и прочие описанные выше повреждения кожных покровов.