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Классификация, симптомы, причины и лечение подкожного клеща у собак

Классификация, симптомы, причины и лечение подкожного клеща у собак

Вы замечали на коже своей собаки ранки, выпадение шерсти в местах поражения и отмечали, что животное постоянно чешется и вообще, ведёт себя беспокойно? Скорее всего, ваш питомец стал жертвой демодекса – подкожного клеща, который паразитирует и выделением продуктов своей жизнедеятельности вызывает аллергические реакции и прочие описанные выше повреждения кожных покровов.

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