Юрий Ильинов

Освободим Львов, и что дальше? Россия попала в стратегическую ловушку Даже если наши войска освободят всю Украину, она сохранит формальный плацдарм и продолжит бить с территории НАТО. Об этом говорим с политическим обозревателем Натальей Залевской. – В последние дни всё чаще звучат тревожные прогнозы. Прогнозист и политолог Сергей Переслегин заявил, что Россия наконец перешла к жёсткой тактике, но даже полный разгром Украины не станет концом войны. Почему? – Переслегин очень чётко это сформулировал. Он говорит, что последние воздушные удары показывают – Россия ставит на военную победу, причём сухопутную, с танками и артиллерией. Писатель Александр Проханов добавляет, что СВО перерастает в полномасштабную войну за существование России – не за Крым, не за Донбасс, а за саму Родину. Но тут возникает главный вопрос, который и задаёт Переслегин. – Какой именно? – Предположим, к концу лета мы сломаем оборону ВСУ на донецком фронте. Славянск и Краматорск падут, потом мы форсируем Днепр и освобождаем всю территорию бывшей Украины, включая Львов. И что дальше? Переслегин предупреждает: Западу достаточно оставить маленький плацдарм размером три на три километра, который формально будет считаться украинской территорией. И война продолжится, но уже с территории Румынии, Польши, Прибалтики. Формально они скажут, что бьют с украинской земли, а на деле это будут удары стран НАТО с утроенной силой. Россия попала в стратегическую ловушку. – Получается, даже взяв Львов, мы не решим проблему? – Именно. Запад так залгался, что ему ничего не стоит придумать очередную фикцию. И здесь мы подходим к мнению Эмира Кустурицы. Сербский режиссёр недавно заметил, что Европа пойдёт на войну с Россией, если западные банкиры не получат прибыли от вложений в Украину. Он называет Вторую мировую войну генеральной репетицией нынешней эскалации. Если Запад поставил целью свержение нашей власти, он будет делать это любыми способами. – Мы уже видим, как Европа вооружается. Что конкретно происходит? – Процесс идёт полным ходом. На Балканах – в Болгарии и Румынии – будут размещать производства и сборочные линии морской техники, от беспилотных катеров до корабельных систем. Сегодня основная угроза для нас в Чёрном море – это как раз украинские дроны-катера, которые Киев создаёт вместе с Британией. А сенат США вообще внёс в проект оборонного бюджета статью, где Севастополь, Крым, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и ЛНР официально называют «территорией Украины, подлежащей возвращению». Это обязывает Пентагон передавать разведданные для ударов по этим регионам. – А что с Белоруссией и Прибалтикой? Есть мнение, что там будет главный театр военных действий. – Политолог Светлана Вольнова говорит именно об этом. Почти все учения НАТО последних лет посвящены Белоруссии и Прибалтике. Брюсселю любой ценой нужно сорвать сближение Минска с Вашингтоном – других способов у них нет. Польша и Литва давно отрабатывают провокации против Белоруссии и готовятся к войне. Единственное, что их пока охлаждает, – это русское тактическое ядерное оружие там. Но, видя наши сдержанные ответы на удары Киева, они почти перестали нас бояться. – И что же делать? Многие говорят, что большая война неизбежна. – Бизнесмен и общественник Константин Малофеев ставит вопрос ребром: «Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки создавали именно для победы? Чтобы никто и помыслить не смел воевать с ядерной супердержавой. Чтобы наши мирные граждане не страдали. Выбирая между нашими и не нашими, мы должны выбирать своих.» Он спрашивает: чего мы ждём? Передачи Зеленскому британской бомбы? Чтобы он ударил первым, а мы потом ответили? Это риторический вопрос, но он требует ответа прямо сейчас. Потому что время работает против нас и ловушка захлопывается.