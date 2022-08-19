В СЗАО количество нарушений в сфере землепользования снизилось на 33 процента

Благодаря профилактической работе Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, число нарушений земельного законодательства на северо-западе Москвы сократилось в 1,5 раза.
Благодаря профилактической работе Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, число нарушений земельного законодательства на северо-западе Москвы сократилось в 1,5 раза.
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