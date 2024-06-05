Сбербанк: процесс открытия филиала в Китае идет по графику и регламенту

Сейчас только ВТБ имеет лицензию на проведение банковской деятельности в КНР Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк продолжает взаимодействовать с Национальным управлением финансового регулирования КНР, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин.