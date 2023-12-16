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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Порту» Галено с 2+2 против «Шахтера» – игрок недели в ЛЧ. Он опередил Хоселу, Ди Марию и Лино

Вингер «Порту» Галено с 2+2 против «Шахтера» – игрок недели в ЛЧ. Он опередил Хоселу, Ди Марию и Лино

Вингер «Порту» сделал дубль и два ассиста в матче с «Шахтером» (5:3). На звание лучшего игрока также претендовали форвард «Реала» Хоселу, хавбек «Атлетико» Самуэл Лино и вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария.

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Комментарии
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Леонид Супрун
А во что гуляли?
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