Виктор Орбан назвал новый режим Венгрии "Венесуэлой без нефти"

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал нового главу правительства Петер Мадьяра, обвинив его в создании автократического режима и превращении страны в "Венесуэлу без нефти", что оставит граждан без политической альтернативы.
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