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Царьград

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Виктор Орбан назвал новый режим Венгрии "Венесуэлой без нефти"

Виктор Орбан назвал новый режим Венгрии "Венесуэлой без нефти"

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал нового главу правительства Петер Мадьяра, обвинив его в создании автократического режима и превращении страны в "Венесуэлу без нефти", что оставит граждан без политической альтернативы.

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