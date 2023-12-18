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next WAR

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Т-60: легендарный легкий танк, разработанный за 9 дней

Т-60: легендарный легкий танк, разработанный за 9 дней

Несмотря на то, что уже к 1935 году СССР имел на вооружении 35 тыс. танков, превосходя в данном показателе все европейские страны вместе взятые, советское танкостроение раскрылось по полной в годы Великой Отечественной войны.

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