Муфтий Альбир хазрат Крганов заявил, что нельзя судить по мигрантам обо всех мусульманах на территории России.
Муфтий Крганов попросил не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами
Комментарии
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тн
татьяна неструева
муфтиев учили в мадрессе в арабских странах . отпрвляли туда там они и набирались
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21 час.
МЕ
Михаил Е
Про что и говорю. Сами б с кем ни попадя не мешались. Знакомый татарин рассказывал, что в мечети: "Чурки есть, негры есть, местных - нет!". Это Челябинск - башкирская территория, по сути.
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21 час.
Галина Друзина
Если чтт то не нравится, как говорил Жириновский - вокзал, чемодан, на х*й.
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8 час.
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