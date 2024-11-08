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Муфтий Крганов попросил не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Муфтий Крганов попросил не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Муфтий Альбир хазрат Крганов заявил, что нельзя судить по мигрантам обо всех мусульманах на территории России.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
муфтиев  учили  в мадрессе   в арабских странах  .  отпрвляли туда  там они и набирались
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21 час.
МЕ
Михаил Е
Про что и говорю. Сами б с кем ни попадя не мешались. Знакомый татарин рассказывал, что в мечети: &quot;Чурки есть, негры есть, местных - нет!&quot;. Это Челябинск - башкирская территория, по сути.
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21 час.
Галина Друзина
Если чтт то не нравится, как говорил Жириновский - вокзал, чемодан, на х*й.
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8 час.

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