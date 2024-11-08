Муфтий Крганов попросил не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

муфтиев учили в мадрессе в арабских странах . отпрвляли туда там они и набирались

МЕ

Михаил Е

Про что и говорю. Сами б с кем ни попадя не мешались. Знакомый татарин рассказывал, что в мечети: "Чурки есть, негры есть, местных - нет!". Это Челябинск - башкирская территория, по сути.