«Дешевле российского газа»: Вашингтон заманивает Азию и Европу в проект «Аляска СПГ»

Многомиллиардный проект по добыче и сжижению газа на Аляске пытается привлечь инвесторов и заявляет о том, что стоимость газа будет ниже, чем на американской бирже Henry Hub, причем достаточно низкой настолько, чтобы конкурировать с российскими поставками.