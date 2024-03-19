В Иванове прошло заседание совета по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций в городе

В Иванове прошло заседание совета по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций в городеВ среду 20 марта в управлении по делам наружной рекламы, информации и оформления города прошло заседание совета по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций на территории города Иванова.
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