Супермодель Адриана Лима в 40 лет станет мамой в третий раз

Супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима станет мамой в третий раз. О беременности стало известно из видео в TikTok, в котором 40-летняя секс-символ поделилась реакцией будущего отца ребенка и продемонстрировав процесс УЗИ.