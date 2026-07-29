ФНС: заявки на налоговую выплату для семей уже оформили для 3,4 млн россиян

Заявки на налоговую выплату для семей с детьми оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.