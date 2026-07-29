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Газета.ру

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ФНС: заявки на налоговую выплату для семей уже оформили для 3,4 млн россиян

ФНС: заявки на налоговую выплату для семей уже оформили для 3,4 млн россиян

Заявки на налоговую выплату для семей с детьми оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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