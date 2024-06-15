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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис попал в заявку на 4-й матч финала, но не сыграл по решению тренера

Центровой «Селтикс» попал в заявку команды на четвертый матч финальной серии против «Мэверикс» (84:122, 3-1), но не выходил на площадку по решению тренера.

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