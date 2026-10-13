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Массированные удары по Украине 13 октября, баллистический удар застал Киев врасплох

Массированные удары по Украине 13 октября, баллистический удар застал Киев врасплох

Массированная атака на Украину 13 октября 2026 года затронула Киев, Днепропетровскую область и западные регионы страны.

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