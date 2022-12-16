Слипенко – про бой с Вагаевым: «В меня до сих пор никто не верит. Может, внешность добродушная»

Топовый полусредневес ACA Виталий Слипенко поделился мыслями перед титульным поединком против Абубакара Вагаева, который пройдет 16 декабря.

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