Бывшая жена Моргенштерна обвинила его в лицемерии

Рэпер Morgenshtern (признан иноагентом) (настоящее имя — Алишер Валеев) недавно опубликовал в своем Telegram-канале большой пост, в котором признался, что у него депрессия и серьезные проблемы с зависимостью, пишет Teleprogramma.
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