В России начнёт действовать ГОСТ на рыбу, выяснил aif.ru. Н овый стандарт ГОСТ 35380-2026 устанавливает единый, современный метод определения гистамина — опасного вещества, которое может накапливаться в такой рыбе, как тунец, скумбрия или сельдь.