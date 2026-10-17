В России начнёт действовать ГОСТ на рыбу, выяснил aif.ru. Н овый стандарт ГОСТ 35380-2026 устанавливает единый, современный метод определения гистамина — опасного вещества, которое может накапливаться в такой рыбе, как тунец, скумбрия или сельдь.
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