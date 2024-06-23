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«Астон Вилла» подписала 21-летнего нападающего «Эвертона» Доббина

«Астон Вилла» подписала 21-летнего нападающего «Эвертона» Доббина

Бирмингемский клуб официально объявил о трансфере 21-летнего футболиста. Англичанин дебютировал за основную команду «Эвертона» в 2021 году, а сезон-2022/23 провел в аренде в «Дерби Каунти».

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