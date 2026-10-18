Почти 46% заказов на платформе «Наймикс» в 2026 году составили задания в торговых залах. В числе востребованных вариантов для подработки без опыта также оказались мерчандайзинг, погрузка и разгрузка, комплектация товаров, сборка и работа на пунктах выдачи заказов, сообщил RT.