Уже давно проложены туристические маршруты и на их пути оказываются лишь известные памятники архитектуры, о которых знают практически все современные путешественники (и диванные, в том числе).
8 исторических строений, которые могут удивить даже искушенных путешественников
Комментарии
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Traveller
Храм Посейдона на мысе Сунион надо посещать на закате. Мраморные колонны начинают светиться розовым светом. И ехать из Афин всего ничего, можно успеть за 4 часа с дорогой.
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5 час.
Traveller
Храм Гефеста и совсем в центре Афин находится. И уж совсем автор заврался по поводу "незнания" о нём. Он отлично просматривается с Акрополиса и все оттуда спешат на Древнюю (Афинскую, Греческую) Агора, где он и находится.
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5 час.
Traveller
А вот ещё снимок храма на м. Сунион.
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5 час.
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