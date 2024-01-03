8 исторических строений, которые могут удивить даже искушенных путешественников

Храм Посейдона на мысе Сунион надо посещать на закате. Мраморные колонны начинают светиться розовым светом. И ехать из Афин всего ничего, можно успеть за 4 часа с дорогой.

Traveller

Храм Гефеста и совсем в центре Афин находится. И уж совсем автор заврался по поводу "незнания" о нём. Он отлично просматривается с Акрополиса и все оттуда спешат на Древнюю (Афинскую, Греческую) Агора, где он и находится.