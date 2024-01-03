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С нами не соскучишься!

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8 исторических строений, которые могут удивить даже искушенных путешественников

8 исторических строений, которые могут удивить даже искушенных путешественников

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Комментарии
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Traveller
Храм Посейдона на мысе Сунион надо посещать на закате. Мраморные колонны начинают светиться розовым светом. И ехать из Афин всего ничего, можно успеть за 4 часа с дорогой.
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5 час.
Traveller
Храм Гефеста и совсем в центре Афин находится. И уж совсем автор заврался по поводу &quot;незнания&quot; о нём. Он отлично просматривается с Акрополиса и все оттуда спешат на Древнюю (Афинскую, Греческую) Агора, где он и находится.
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5 час.
Traveller
А вот ещё снимок храма на м. Сунион.
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5 час.

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