Русская весна

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Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за коронавируса, — Шойгу

Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за коронавируса, — Шойгу

Локдаун в России весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт на сумму в несколько триллионов рублей, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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