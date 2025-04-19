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В Ненецком округе возобновят очные шествия на 1 и 9 мая

В Ненецком округе возобновят очные шествия на 1 и 9 мая

В Ненецком автономном округе на майские праздники пройдут традиционные шествия. Врио губернатора Ирина Гехт анонсировала в Telegram очные мероприятия 1-го и 9-го мая, включая "Бессмертный полк" и первомайские шествия для трудовых коллективов региона.

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