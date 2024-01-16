Обнаружена бросающая вызов представлениям о Вселенной космологическая структура

Астрономы Университета Центрального Ланкашира обнаружили Большое небесное кольцо — крупномасштабную космологическую структуру диаметром 1,3 миллиарда световых лет, которая находится на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии