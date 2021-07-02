Происшествия

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В Тюмени перед судом предстанет водитель автомобиля, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель семилетнего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50 – летнего тюменца.

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