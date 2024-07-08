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Появилось видео с русским лётчиком, которого Украина просила угнать самолёт

Появилось видео с русским лётчиком, которого Украина просила угнать самолёт

ФСБ показала видео с деталями вербовки пилота, которого убеждали угнать Ту-22М3 на Украину8 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о попытке Украины угнать русский бомбардировщик Ту-22М3.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Бараны гейропейские. На Ту-шке экипаж 4 ЧЕЛОВЕКА. Это не вертолётик и даже на Су-24 или Су-34. Это стратег-носитель ядерного оружия. Здесь ставки запредельные. Это каким надо быть самонадеянным, чтобы поверить в &quot;предательство&quot; сразу четырёх боевых лётчиков в одном экипаже. Даже в &quot;игре&quot; наших спецслужб якобы &quot;предатели&quot; могли запросить такую сумму (не 1 и не 2 мульЁна). Что натовские покупатели обосрались бы от запросов &quot;наших запроданцев&quot;. ДБ*ь😆
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