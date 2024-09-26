Работа воспитателя – это вечное детство

Олеся Ширяева логопед детского сада №36 Приморского района, стаж работы с детьми 27 лет Как изменились дети за время вашей работы, а что осталось прежним? – Дети во все времена остаются детьми, любят играть, любят своих родителей, любят свои игрушки.