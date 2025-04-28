Эксперт Чирикова рассказала, как оплачивается работа в майские праздники

В мае 2025 года праздничные дни продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, что вновь делает актуальным вопрос оплаты труда в этот период, сообщила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.