Экс‑депутат Рады заявил, что идея мобилизации женщин на Украине упирается в деньги и давление Запада

Участник движения «Другая Украина», экс‑депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что дискуссия о расширении мобилизации обусловлена финансовым давлением Запада и в конечном счете сводится к вопросу денег.
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