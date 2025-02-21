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Военное обозрение

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Поставки оружия на Украину приостановили частные компании, военная помощь по линии Пентагона пока идёт

Поставки оружия на Украину приостановили частные компании, военная помощь по линии Пентагона пока идёт

Заморозка контрактов на военные поставки Украине не коснулась поддержки, предоставляемой ВСУ напрямую Пентагоном.

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