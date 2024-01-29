Узнала «Чем заменить губку для мытья посуды?»

В эпоху советского союза не было никаких губок и посудомоечных машин. Наши бабушкину старую поролоновую помощницу я выкинула, ведь при длительном использовании в ней скапливаются опасные бактерии, но я забыла купить новую.
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