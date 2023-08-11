Крымская газета

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О русском концерте во Франции и французах, которые хотят знать правду о Крыме, о родной Евпатории: интервью пианистки Александры Дэланнуа

О русском концерте во Франции и французах, которые хотят знать правду о Крыме, о родной Евпатории: интервью пианистки Александры Дэланнуа

Уроженка Евпатории Александра Дэланнуа – успешная пианистка и педагог. Почти 30 лет она трудится концертмейстером в консерватории Экс-ан-Прованса во Франции, но каждое лето старается посещать родной Крым, где началось её творческое становление.

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