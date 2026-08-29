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Аргументы и Факты

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Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Пять человек пострадали при атаке беспилотников на посёлок Октябрьский в Белгородской области, в том числе работники скорой помощи.

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