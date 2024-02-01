Mercedes узнала о контракте Хэмилтона с Ferrari за полтора дня до анонса

Mercedes узнала о контракте Хэмилтона с Ferrari за полтора суток до анонсаСоцсетиБританский BBC Sport поделился инсайдом по сенсационному переходу Льюиса Хэмилтона в Ferrari в 2025 году, рассказав, когда стартовали и сколько длились переговоры.
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